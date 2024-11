Mbappé imite Cristiano Ronaldo, c’est un gros problème

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cela devient de plus en plus évident, Kylian Mbappé a un problème en ce moment. Si le joueur du Real Madrid est apte à 100% physiquement, c’est mentalement que ça ne va pas et cela a donc un impact sur ses performances sportives. Mbappé aurait donc tout intérêt à chercher de l’aide, mais voilà que cela ne serait pas aussi simple. Explications.

Pour Bixente Lizarazu, le problème de Kylian Mbappé est mental. Alors que le joueur du Real Madrid galère énormément en ce moment, ça proviendrait d’un problème mental. La question est maintenant de savoir comment régler cela pour le capitaine de l’équipe de France. Mbappé est-il prêt à reconnaitre qu’il a besoin d’aide ?

« Il faut sortir de ce mythe »

Pour L’Equipe, Bixente Lizarazu a évoqué le cas de Kylian Mbappé. Faisant un parallèle avec Cristiano Ronaldo, le champion du monde 98 a expliqué à quel point il était difficile de venir en aide actuellement au joueur du Real Madrid : « La situation est d'autant plus difficile à gérer que Kylian a toujours construit une image de Superman à la Cristiano Ronaldo. « T'es pas content ? Triplé », « Tu vois un gars perturbé ? »... Il faut sortir de ce mythe ».

« Difficile de dire « En ce moment, je ne vais pas bien » »

« En cultivant la légende de la machine parfaitement huilée, du mec indestructible qui va éclater tous les records, il devient difficile de dire « En ce moment, je ne vais pas bien », de verbaliser quelque chose qui renvoie à une fragilité, même momentanée, qui est pourtant présente chez chaque joueur dans une carrière », a développé Lizarazu.