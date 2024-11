PSG : «Faut qu’il parte», Kolo Muani poussé dehors en direct !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

En manque de temps de jeu au Paris Saint-Germain, Randal Kolo Muani est dans une situation compliquée qui ne le prive pas, pour l’heure, de l’équipe de France. Bixente Lizarazu estime de son côté que l’attaquant bientôt âgé de 26 ans doit vite se trouver une porte de sortie pour récupérer confiance.

Les semaines se suivent et se ressemblent pour Randal Kolo Muani. N’entrant pas dans les plans de Luis Enrique, l’attaquant recruté pour 85M€ bonus compris il y a plus d’un an doit se contenter de miettes et profite des trêves internationales pour respirer. Malgré son temps de jeu famélique au PSG, Randal Kolo Muani conserve en effet la confiance de Didier Deschamps, mais jusqu’à quand ? Bixente Lizarazu estime que l’ancien du FC Nantes doit vite plier bagage.

« Il faut qu’il parte »

« Il n’a pas la carte avec Luis Enrique. C’est sa deuxième saison. Pour moi, c’est très simple, il faut qu’il parte, il faut qu’il trouve un entraîneur qui va lui donner cette confiance parce que ça fait trop longtemps qu’il est dans cette instabilité », juge l’ancien joueur dans l’émission Telefoot.

« C’est difficile à supporter »

« Tu es toujours en attente d’une relation positive avec un entraîneur et quand tu ne joues pas, il n’y a que de la frustration. Au bout d’un moment, c’est difficile à supporter et il ne veut pas trainer. Il faut qu’il parte », affirme Lizarazu. Le PSG serait désormais ouvert au départ de son attaquant, alors que la presse italienne évoque un intérêt de la Juventus à son égard. L’un des feuilletons de janvier est déjà connu.