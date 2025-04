La presse espagnole annonce le «meilleur du monde» au PSG !

Pierrick Levallet

Vivement critiqué lors de sa première saison au PSG et au début de la seconde, Luis Enrique a totalement renversé la vapeur. Le coach espagnol a mis tout le monde d’accord dans la capitale grâce à sa tactique et ses choix payants. L’entraîneur de 54 ans est d’ailleurs considéré comme le « meilleur du monde » depuis quelques semaines.

Le PSG a vécu deux saisons en une seule. Lors de la première partie de l’exercice 2024-2025, le jeu proposé par les hommes de Luis Enrique n’était pas spécialement exaltant. Les résultats n’étaient d’ailleurs pas au rendez-vous en Ligue des champions, le club de la capitale ayant failli être éliminé dès les phases de poule. Mais depuis cet hiver, le PSG affiche un autre visage.

Luis Enrique fait l'unanimité au PSG !

Bourreaux de Liverpool, les Rouge-et-Bleu se sont mis à déployer un jeu particulièrement convaincant. Et Luis Enrique y est pour quelque chose. Le coach de 54 ans n’a jamais cessé de vanter la qualité de l’effectif du PSG. En fin de saison dernière, il avait même pris le pari que son équipe allait être meilleure sans Kylian Mbappé.

Luis Enrique, « meilleur entraîneur du monde » ?

Et visiblement, Luis Enrique n’a pas menti. Le PSG fait preuve d’une force collective impressionnante. Par ailleurs, SPORT indique que le pensionnaire de la Ligue 1 compte le « meilleur du monde » sur son banc de touche. Tout va pour le mieux pour Luis Enrique désormais. L’ancien du FC Barcelone a fait taire ses détracteurs et s’est mis tout le monde dans la poche en même temps. Et il serait plutôt ravi de cet accomplissement.