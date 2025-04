Kylian Mbappé : Le deal qui lui promet du très lourd !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cela fait maintenant plusieurs années que Kylian Mbappé collabore avec Nike. Une association qui va d'ailleurs donner lieu à la création d'une paire de crampons spéciale en l'honneur de l'attaquant du Real Madrid. La Nike Player Edition de Kylian Mbappé a ainsi été annoncée par la firme à la virgule et ça annonce du lourd.

A la fin du mois d'avril, Nike va sortir d'une nouvelle paire de chaussures de football. Et voilà que celle-ci mettra à l'honneur Kylian Mbappé. Alors que la collaboration entre le joueur du Real Madrid et la marque américaine dure depuis un moment, une paire spéciale va donc voir le jour. Et voilà qu'au moment de l'annoncer, Nike a annoncé du très lourd à propos des crampons Mercurial conçus pour Mbappé.

« Être aussi rapides, sophistiqués et performants que possible »

« Nike dévoile la nouvelle Player Edition de la paire de crampons Mercurial de Kylian Mbappé, conçue pour permettre à Kylian et ses contemporains d’être aussi rapides, sophistiqués et performants que possible. (...) La chaussure utilise également les technologies de pointe attendues de Mercurial, comprenant une unité Air Zoom unique de trois-quarts de longueur pour une accélération élastique et un bout en Gripknit qui offre une connexion précise entre la chaussure et le ballon. (...) S'il est impossible de savoir quel sera le prochain exploit de l'athlète Nike Kylian Mbappé, une chose est sûre : il le fera en Mercurial. Comme Kylian, la Mercurial est agile et en constante évolution - conçue pour permettre la vitesse, la sophistication et la performance des plus grands athlètes du jeu », peut-on lire dans le communiqué.

« C'est plutôt amusant de voir l'héritage que j'ai avec Nike »

Kylian Mbappé a également livré quelques mots sur cette paire de crampons Nike en son honneur. « Je me sens privilégié d'avoir mon propre design avec ce nouveau modèle Nike Player Edition, surtout sur une chaussure qui m'a accompagné pendant presque toute ma carrière. Avoir ma propre Player Edition signifie beaucoup pour moi, et cela me donne de l'énergie pour poursuivre les objectifs que je veux atteindre. C'est plutôt amusant de voir l'héritage que j'ai avec Nike et les histoires que nous avons créées ensemble. J'ai une histoire singulière avec Mercurial, et sur ma nouvelle Player Edition, vous pouvez voir cette longue histoire à travers tous les détails de mes précédentes chaussures », a déclaré Kylian Mbappé.