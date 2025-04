PSG : «Arrêtez ça», le craquage d'un rappeur !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Fier représentant du 92 et du PSG, SDM a une fois de plus vibré sur ses réseaux sociaux mercredi soir avec la victoire du Paris Saint-Germain contre Aston Villa en Ligue des champions (3-1). Le numéro de soliste de Khvicha Kvaratskhelia lui a fait perdre son vocabulaire, en direct.

Le 16 mars dernier, SDM cochait un point important de sa bucket list. Après avoir fait la première partie du Stade de France de Booba en septembre 2022, le rappeur de Clamart a effectué une prestation au Parc des princes pour l'avant-match du Classique entre le PSG et l'OM (3-1). L'occasion pour lui de chanter dans le stade de son équipe de coeur.

«Il est dingue. Regarde un peu le boulot»

Fier supporter du PSG, une passion qu'il revendique sur les réseaux sociaux, SDM a bien évidemment réagi en live à la victoire des hommes de Luis Enrique mercredi soir en quart de finale aller de Ligue des champions face à Aston Villa (3-1). Et plus particulièrement sur le but de Khvicha Kvaratskhelia qui éliminait facilement d'un crochet avec la semelle Axel Disasi. De quoi faire perdre les pédales à SDM. « Mais il est fou celui-là. Il est dingue. Regarde un peu le boulot. Allez, ahah ahah, (* feinte *) ahahahaha », le rappeur en a perdu son élocution.

«Le PSG, arrêtez ça les gars»

A la fin du match, quelques minutes après le but du 3-1 de Nuno Mendes, SDM a dressé un constat clair sur les performances actuelles du PSG de Luis Enrique qui ne fait pas de détail, quel que soit l'adversaire se dressant sur son chemin. « Les gars, je connais ce football. Le PSG, arrêtez ça les gars. Cette année, je ne sais pas ce qu'ils font, mais ils sont en train de me faire rêver. Je ne vais pas me prononcer tout de suite pour ne pas se porter l'oeil. Merci, Nuno (ndlr Mendes), meilleur latéral gauche du monde ».