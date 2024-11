Mbappé au Real Madrid : Une «énorme erreur» est annoncée

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Kylian Mbappé a-t-il fait le bon choix en rejoignant le Real Madrid ? Le débat est ouvert et fait réagir de nombreux acteurs en Europe. Le dernier à avoir livré son avis est Troy Deeney, ancien membre de Birmingham et de Watford. Selon lui, le club espagnol a commis une grosse erreur en donnant carte blanche à l'ancienne star du PSG.

Son idéal de carrière se transforme en long calvaire. Kylian Mbappé a réalisé son rêve de gosse en signant pour le Real Madrid cet été. Mais ses débuts sont manqués. Les supporters espagnols attendaient beaucoup de cette star, présentée dans un stade Santiago Bernabeu à guichet fermé et devant un parterre de légendes. Certains observateurs du football espagnol s’attendaient aussi à un mariage parfait entre les deux parties. C’est le cas de Troy Deeney, ancien de Birmingham et de Watford.

« On s'attend à ce qu'il marque beaucoup de buts »

« Ce n'est probablement pas du tout ce à quoi nous nous attendions tous. Personnellement, je pensais que lorsqu'ils l'ont obtenu, il était la pièce manquante, un peu comme lorsque [Manchester] City a obtenu [Erling] Haaland. On s'attend à ce qu'il marque beaucoup de buts et qu'ils [le Real] soient plus ou moins inarrêtables » a confié Troy Deeney, visiblement déçu de l'apport de Mbappé.

Mbappé ne trouve pas sa place

Pour Deeney, le principal problème réside aussi dans son positionnement. Utilisé au poste de numéro 9, Mbappé ne présente pas le profil nécessaire pour faire des différences. « Je ne pense pas qu'il soit un attaquant naturel, je sais que cela semble mental. Il ne peut pas [jouer sur l'aile gauche] parce que Vini Jr est là, donc dans cette situation, c'est une énorme erreur du Real Madrid. Ils ont opté pour un nom qui vend des chemises et la marque plutôt que pour ce qui les fait gagner » a déclaré l'ancien attaquant à Talk Sport.