Real Madrid : Le clan Mbappé règle encore ses comptes !

En difficulté au Real Madrid, toujours en conflit avec le PSG en raison de primes et salaires impayés, et laissé de côté par Didier Deschamps lors de cette trêve internationale, Kylian Mbappé vit des moments difficiles et sa santé mentale interroge. Auprès de L'Équipe, des proches de l'attaquant de 25 ans ont confié qu’il consultait des spécialistes pour y faire face, ce qui ne serait en réalité pas le cas.

Parti du PSG après y avoir passé sept ans, Kylian Mbappé voulait prendre un nouveau départ en rejoignant le Real Madrid. Le divorce est en revanche difficile avec le club de la capitale, à qui il réclame 55M€ de primes et salaires impayés, et sa situation sportive n’est pas meilleure. L’attaquant âgé de 25 ans est de plus en plus critiqué en raison de ses performances décevantes depuis le début de la saison. Il faut ajouter à tout cela l’équipe de France. Après avoir fait l’impasse en octobre, Kylian Mbappé a cette fois-ci été laissé de côté, une décision de Didier Deschamps.

«Kylian a un problème mental depuis plusieurs mois»

« Deschamps ne sait pas trop quoi dire. Il redit que Mbappé voulait venir et que c’est sa décision. Ça je l’avais expliqué déjà. Et que c’est quelqu’un qui ne va pas bien en ce moment. Oui il est en état quasi dépressif, on le sait », expliquait le journaliste Daniel Riolo. En effet, la santé mentale de Kylian Mbappé inquiète et des proches se sont exprimés à ce sujet auprès de L’Équipe, dans un article publié mardi dernier. « Appelez ça comme vous voulez, mais Kylian a un problème mental depuis plusieurs mois », a confié l’un d’eux.

Une version démentie par des proches de Mbappé

Selon une autre personne, Kylian Mbappé consulterait même des spécialistes afin de l’aider : « Cela ne se règle pas comme ça, il faut du temps et un travail qu’il effectue avec des spécialistes. » Toutefois, The Athletic donne une autre version des faits. En effet, le média a interrogé deux sources proches du joueur, une au Real Madrid, et une autre personnelle. Elles auraient toutes les deux démenti les informations publiées par L'Équipe et les témoignages de son article.