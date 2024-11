Real Madrid : Le prochain maillot de Mbappé est annoncé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Un ultime cadeau pour tenter de relancer Kylian Mbappé ? Selon les informations du journaliste Gilles Verdez, l'international français pourrait prendre possession du numéro 10 après la retraite de Luka Modric. Une preuve supplémentaire de la confiance donnée à l'ancienne star du PSG, qui peine à trouver ses marques au Real Madrid.

La colère et l’impatience montent au Real Madrid. Recrue star de la formation merengue, Kylian Mbappé peine à lancer pleinement son aventure en Liga. La faute à une efficacité en berne, mais aussi à un mal-être qui le poursuit depuis le début de la saison. Ces derniers jours, Carlo Ancelotti et Florentino Perez l’auraient rencontré pour en savoir plus sur son état d’esprit.

Le Real Madrid a prévenu Mbappé

« Il a eu des pressions de l’entraîneur et du président qui lui ont demandé de prendre le leadership dans le vestiaire et d’assumer » a déclaré Gilles Verdez durant l’émission Touche pas à mon poste. Le Real Madrid pourrait le placer sur un piédestal en lui confiant le numéro 10, actuellement occupé par Luka Modric.

Mbappé va succéder à Modric ?

« On dit même que pour le relancer un peu, Mbappé pourrait récupérer le numéro 10 de Modric après son départ. Le 10 est un peu le symbole phare de l’équipe. Donc le Real Madrid lui met la pression tout en le sauvant, mais c’est peut-être la dernière fois » a-t-il déclaré sur C8.