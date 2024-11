PSG : Luis Enrique doit le sauver de sa descente aux enfers

Jean de Teyssière

Depuis bientôt deux ans, Presnel Kimpembe vit des moments très compliqués. Le défenseur central du PSG a vécu une terrible rupture du tendon d’Achille en février 2023 et devrait retrouver les terrains prochainement. Il compte évidemment sur Luis Enrique pour lui accorder sa confiance, eux qui se connaissent déjà bien.

De retour à l'entraînement collectif, Presnel Kimpembe n'a désormais qu'une hâte : reporter le maillot du PSG sur les terrains de France et d'Europe. Un souhait qui ne sera réalisable que si Luis Enrique décide de relancer le champion du monde 2018.

«La pire blessure»

Dans une interview accordée à Canal +, Presnel Kimpembe est revenu sur sa grave blessure subie en février 2023 : « J’ai eu une rupture du tendon d’Achille. C’est la pire blessure. C’est pire qu’un croisé pour ceux qui ne le savent pas. On remet un peu tout en cause. Même si on me voit un petit peu comme mort, je sais que ça va revenir. »

«Le coach me connaît très bien»

« Franchement bien. Vous avez l’impression qu’on ne se connaît pas mais on se connaît très très bien. J’ai joué contre lui lorsqu’on a affronté Barcelone et l’Espagne révèle Kimpembe. Mine de rien, le coach me connaît très bien et je le connais très bien aussi. »