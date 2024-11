Cette star du PSG lâche une annonce sur sa retraite !

Jean de Teyssière

Formé au club et figure emblématique du PSG, Presnel Kimpembe a traversé une période difficile suite à sa rupture du tendon d'Achille survenue en février 2023 face à l’OM. Absent des terrains depuis près de deux ans, le champion du monde 2018 a récemment fait son retour à l’entraînement collectif. Et a avoué ne jamais avoir pensé à arrêter sa carrière.

Le parcours de Kimpembe depuis sa blessure a été semé d'embûches. Initialement prévu pour une absence de six mois, le défenseur parisien a vécu un véritable chemin de croix. Les complications post-opératoires et les rechutes successives ont considérablement rallongé son indisponibilité, au point que certains se demandaient même s’il pouvait revenir un jour sur les terrains.

Mercato : Le boss du PSG proposé à un gros club, la folle révélation https://t.co/qyyCwP4cO3 pic.twitter.com/iJzb48Y7bb — le10sport (@le10sport) November 16, 2024

Kimpembe n’a jamais songé à arrêter sa carrière

Dans une interview accordée au Canal Football Club, le défenseur central du PSG, Presnel Kimpembe, évoque sa longue blessure : « Si j’ai pensé à arrêté ma carrière ? Non jamais. Ça n’a vraiment pas été facile, il y a eu des moments de doutes, des questions. On remet un peu tout en cause mais de là à arrêter ma carrière, non. »

«J’ai encore pas mal de choses à faire»

« J’ai encore pas mal de choses à faire, même si on me voit un peu comme mort, je sais que ça va revenir », promet le champion du monde 2018. Les supporters du PSG n’attendent que ça.