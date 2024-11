Mercato : L’ASSE a signé un «fort potentiel»

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En juillet dernier, l'ASSE annonçait la prolongation de Mickaël Nadé. Le défenseur central est parvenu à glaner une place de titulaire cette saison, après quelques semaines passées sur le banc. Claude Puel avait lancé le natif de Sarcelles durant son passage à Saint-Etienne. Le technicien n'est aucunement surpris de son éclosion.

Mickaël Nadé a eu besoin de quelques semaines pour digérer son été agité, marqué par une prolongation de contrat, mais aussi la remontée de l’ASSE en Ligue 1. Une fois lancé, le défenseur est difficile à arrêter, aussi bien sur le terrain, qu’au sein du club stéphanois. Au moment de choisir son onze titulaire, Olivier Dall’Oglio coche directement son nom, alors que de l’autre côté de la charnière, Yunis Abdelhamid et Dylan Batubinsika se tirent encore la bourre.

Puel n'est pas surpris

Ancien entraîneur de l’ASSE, Claude Puel a été le premier à le lancer dans le grand bain. « Je ne suis pas surpris de voir Mickaël Nadé performer à ce niveau. Il a franchi des paliers très rapidement. J'ai insisté pour qu'on le garde, je me suis battu pour le prolonger. Quand des clubs allemands ont manifesté leur intérêt, j’ai travaillé avec les dirigeants, les agents pour le prolonger.Mickaël Nadé a un fort potentiel. Il est puissant et solide sur ses appuis » a lâché le technicien stéphanois.

Le meilleur est à venir ?

Selon Puel, Nadé (25 ans) peut encore s’améliorer sur certains points. « Quand je l’ai vu pour la première fois avec la réserve, il était encore très naïf, sans lecture du jeu, et il se faisait souvent prendre dans son dos. Aujourd’hui, ce n'est plus le cas : il anticipe bien les trajectoires, lit les appels dans son dos et est solide dans les duels. Il a progressé avec le ballon aussi. Et il peut encore continuer à travailler. Nadé et Sow, ça tenait la baraque » a-t-il déclaré à Peuple-Vert.