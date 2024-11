ASSE : Clashé par un champion du monde, il lâche une punchline

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que l’ASSE s’était largement inclinée face à l’OGC Nice le 20 septembre dernier (8-0), Christophe Dugarry avait violemment critiqué la direction stéphanoise et notamment Zuriko Davitashvili, arrivé l’été dernier en provenance de Bordeaux. Interrogé à ce sujet, l’international géorgien a répondu au champion du monde 1998 avec l’équipe de France.

Une défaite qui restera dans les annales. L’ASSE a totalement sombré le 20 septembre dernier sur la pelouse de l'OGC Nice. Menés 6-0 à la mi-temps, les Verts se sont finalement inclinés 8-0, leur plus large défaite depuis 1951. Dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC, Christophe Dugarry avait alors vivement critiqué la direction du club et également Zuriko Davitashvili, recruté contre 6M€ en provenance de Bordeaux l’été dernier.

Mercato - ASSE : Il a vécu un calvaire après son transfert https://t.co/Wf7Wg74ajx pic.twitter.com/72tjWPFzSh — le10sport (@le10sport) October 31, 2024

Davitashvili répond à Dugarry

« Le club a été racheté, non ? Donc avec un club racheté, c’est l’effectif qu’ils ont là ? J’ai regardé l’effectif, la composition d’équipe, c’est catastrophique ! Ils ont pris le mec de Bordeaux ? Tu te rends compte qu’il était titulaire, Davitashvili ou je ne sais pas quoi ! À Bordeaux, il n’avait pas sa place. Il était déjà remplaçant en Ligue 2 », avait lâché Christophe Dugarry, des propos auxquels a répondu Zuriko Davitashvili dans un entretien accordé à Go Team.

« Je crois qu'il ne regarde pas les matchs »

« Je crois qu'il ne regarde pas les matchs et qu'il a simplement vu le score de notre défaite à Nice. Bien sûr que j'ai été touché. Tout le monde peut avoir un avis sur les joueurs. Mais quand je lis ces commentaires, c'est une sorte de motivation pour moi. C'est avec mon jeu que je dois prouver les choses. Il n'y a pas d'autres solutions. Ces commentaires me motivent, c'est avec mon jeu que je dois prouver des choses. Tu dois entrer sur le terrain et montrer à cette personne qui te critique qu'elle a tort. Je pense que tout est arrangé après mes performances. Tu ne peux pas être aimé par tout le monde. C'est comme ça. Cela fait partie du sport et du foot », a déclaré Zuriko Davitashvili, dans des propos relayés par Peuple Vert.