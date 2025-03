Kvaratskhelia - PSG : La star qui se cache derrière son transfert !

Axel Cornic

Souvent lié au Paris Saint-Germain, Victor Osimhen a finalement quitté le Napoli pour rejoindre Galatasaray. Mais c’est son coéquipier Khvicha Kvaratskhelia qui a débarqué cet hiver et l’attaquant nigérian ne semble pas totalement étranger à ce que beaucoup de gens considèrent comme le transfert de l’hiver 2025.

L’attaque n’apportait pas entière satisfaction à Luis Enrique lors de la première partie de saison. Ainsi, les dirigeants du PSG ont décidé de frapper un très gros coup au mercato hivernal, en allant chercher Khvicha Kvaratskhelia au Napoli. Et le moins que l’on puisse dire c’est que c’est un très joli coup, puisque l’ailier géorgien est rapidement devenu un élément indispensable pour le coach parisien.

Kvaratskhelia, le joueur qu’il fallait au PSG ?

Ses débuts ont soulevé quelques doutes, mais Kvaratskhelia a mis tout le monde d’accord depuis quelques matchs. Une explosion qui donne toutefois pas mal de maux de tête à Luis Enrique, qui se retrouve avec des nombreux éléments très précieux en attaque, avec par exemple un Désiré Doué qui ne cesse d’impressionner au PSG.

« Je lui ai dis qu’il le méritait vraiment, qu’il devait aller à Paris et profiter »

A Paris, on peut en tout cas remercier un certain Victor Osimhen, qui semble avoir joué un rôle particulier dans le transfert de Khvicha Kvaratskhelia. « Quand il a conclu son transfert je lui ai parlé et je lui ai dis qu’il le méritait vraiment, qu’il devait aller à Paris et profiter. Je suis sûr qu’il peut faire des grandes choses là-bas » a révélé l’attaquant du Napoli, actuellement prêté à Galatsaray, dans le podcast de John Obi Mikel.