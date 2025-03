Il veut mettre le feu à l'OM, l'annonce inattendue !

La rédaction

Amine Gouiri brille depuis son arrivée à l’OM, avec 3 buts et 3 passes décisives en 6 matchs. Ambitieux, il vise au moins 10 actions décisives d’ici la fin de saison, sans se fixer de limite. L’OM affrontera plusieurs cadors du championnat, dans une lutte intense pour la 2e place de Ligue 1.

Arrivé à l’OM fin janvier pour 22 M€ (bonus compris), Amine Gouiri réalise des débuts tonitruants avec le club phocéen. Chargé de faire oublier Elye Wahi, parti à Francfort après un passage décevant, l’international algérien répond présent. En six matchs, il a été titularisé à cinq reprises et affiche déjà un bilan impressionnant en Ligue 1 : 3 buts et 3 passes décisives. Une contribution précieuse pour aider l’OM à atteindre ses objectifs élevés en cette fin de saison.

«Je ne me fixe pas de limite»

Dans un entretien accordé à Téléfoot, Amine Gouiri a échangé avec Medhi Benatia, qui l’a interrogé sur ses ambitions personnelles :

«As-tu réfléchi et t’es-tu fixé un objectif personnel ? Parce que si tu ne l’as pas encore fait, tu peux déjà commencer à mettre des chiffres et te fixer des objectifs.»

L’attaquant de l’OM a répondu avec ambition :

«Il a raison franchement. Contre Saint-Étienne ou contre Nantes, j’aurais pu en mettre un ou deux de plus. En tant qu’attaquant, on n’est jamais rassasié de buts et de passes décisives. Mon objectif est d’être décisif au moins dix fois d’ici la fin de saison, mais pour le maximum, je ne me fixe pas de limite.»

Une fin de saison capitale pour l’OM

Gouiri devra maintenir ce rythme pour aider l’OM à remplir ses objectifs. Il reste neuf matchs aux Marseillais, dont plusieurs chocs déterminants pour la lutte aux premières places. L’OM se déplacera notamment sur les pelouses du PSG, de Monaco et de Lille, tout en recevant Brest et Rennes, adversaires directs pour la deuxième place, si précieuse pour une qualification en Ligue des champions.