Racisme : Daniel Riolo accusé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le clash entre Daniel Riolo et Nicolas Anelka continue d'alimenter la chronique. Alors que l'ancien joueur du PSG a notamment utilisé Géraldine Maillet, la compagne du journaliste, dans ses propos, Daniel Riolo avait répliqué en assurant qu'il ne venait pas «d'une culture où on enferme les femmes ou alors qu'on met à la cuisine». Une sortie qui lui vaut désormais des accusations de racisme.

Mercredi, au lendemain de la victoire du PSG à Liverpool, Nicolas Anelka avait attaqué Daniel Riolo pour ses propos tenus par le passé contre le club de la capitale. Mais surtout, alors que le journaliste avait répondu une première fois, l'ancien joueur du PSG avait surenchéri en recommandant à Daniel Riolo de se « concentrer sur ta femme et va la défendre quand elle se fait éteindre sur son émission au lieu de répondre à mes storys ». Des propos qui vont évidemment échos au traitement que subit Géraldine Maillet sur le plateau de TPMP avec Cyril Hanouna.

Riolo répond à Anelka !

Des propos qui n'ont évidemment pas du tout amusé Daniel Riolo qui a tenu à répondre clairement à Nicolas Anelka. « Moi, je ne viens pas d'une culture où on enferme les femmes ou alors qu'on met à la cuisine. Il y a 50 ans dans la région d'où je viens, c'est ce qu'on faisait. Mais on le fait plus aujourd'hui. Chacun gère sa vie professionnelle comme il le souhaite. On n'a pas à me conseiller de faire ceci cela (...) Je trouve que c'est un comportement minable », a lâché le journaliste de RMC au micro de l'After Foot.

Une «interprétation raciste» est dénoncée

Mais la réponse de Daniel Riolo n'est pas du goût de tous. A commencer par Pia Clemens, journaliste de Ici (ex-France Bleu) et chroniqueuse sur L'EQUIPE du Soir. « Nicolas Anelka ne vient pas d’une "culture où on enferme les femmes", mais du Chesnay, dans les Yvelines. C’est très important de rester très clair là-dessus par les temps qui courent », écrit-elle sur son compte X. De son côté, la Source Parisienne, très actif dans la communauté des supporters du PSG sur le réseau social, franchit le pas en parlant de racisme. « Interprétation raciste, amalgame, islamophobie à peine cachée, voila le dérapage de Daniel Riolo hier en réponse à Anelka », écrit-il à son tour.