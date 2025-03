Clash à l’OM, il annonce sa retraite ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

A 61 ans, Jean-Pierre Papin est plus proche de la fin que du début de sa carrière d'entraîneur. A la tête de l'équipe réserve de l'OM, l'ancien Ballon d'Or a annoncé au cours d'une conférence qu'il envisageait de se retirer dans un avenir proche afin de se consacrer à sa vie familiale.

A la tête de l’équipe réserve de l’OM, Jean-Pierre Papin a vécu une saison agitée, marquée notamment par son clash avec Ali Zarrak. Finalement, Pablo Longoria a tranché en sa faveur, ce qui lui a permis de poursuivre son travail avec les jeunes marseillais. Mais lors d’une conférence donnée à l’INSEEC, Papin a annoncé que la fin de sa carrière était proche.

L'annonce fracassante de Papin

« Là, j’ai 61 ans. Je suis arrivé à un moment où je ne sais plus si je dois continuer, si je dois arrêter. J’ai des enfants, des petits enfants. On a quand même évolué par rapport à la carrière de footballeur, qu’elle soit pendant, avant, après. Aujourd’hui, on a besoin de faire le point, mais de faire vraiment le point pour se reposer un peu. On est allés vraiment très loin dans tout ce qu’on pouvait. Avec ma femme, cela fait 35 ans maintenant qu’on est mariés. Elle s’est beaucoup sacrifiée par rapport à ma carrière, et je pense qu’à un moment, à ce titre, il faut aussi que moi aussi je puisse lui rendre un petit peu ce qu’elle m’a apporté » a confié la légende de l’OM.

« Le temps est peut-être venu »

Les tensions apparues en début de saison ont forcément joué un rôle dans cette décision. « En fait, j’apprends des choses aujourd’hui que je n’ai jamais été capable de faire. Déjà, je prends le temps pour beaucoup de choses que je ne faisais pas avant, car j’étais plus obnubilé football. Maintenant, je commence à prendre le temps de faire les choses différemment. Cette année, il s’est passé des choses qui ont été un peu compliquées à vivre par rapport à moi, ma famille. Et aujourd’hui, je pense que j’ai besoin de souffler. Mais je pense que si je commence à souffler sans football, ça va me manquer, mais je pense aussi que ça va me faire du bien. Le temps est peut-être venu de prendre un peu ma retraite » a-t-il lâché dans des propos rapportés par Girondins 4 Ever.