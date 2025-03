OM : Une crise sur les réseaux sociaux à cause… du PSG !

Thomas Bourseau

Le Paris Saint-Germain recevra l’OM au Parc des princes dimanche soir. Un Classique qui sera arbitré par Clément Turpin au grand dam de Mathieu Madénian. Le comédien français, supporter marseillais, a peu goûté à la décision de la LFP et s’est mis en scène avec son fils sur X.

L’Olympique de Marseille vit une période assez délicate institutionnellement et sportivement parlant. Fin février, mécontent d’un arbitrage jugé corrompu et corruptible en France à Auxerre, le président Pablo Longoria criait au scandale dans ce « championnat de mer** ». Ce qui lui a coûté 15 matchs et 111 plaintes de la part de chaque arbitre.

L’OM se déplace à Paris sans certitude

En parallèle, l’OM ne marche pas très bien sur le plan sportif puisque l’équipe de Roberto De Zerbi reste sur deux défaites en trois matchs de Ligue 1. Battu par le RC Lens à domicile samedi dernier (1-0), sans polémique arbitrale dénoncée par la communauté marseillaise, le groupe de l’Olympique de Marseille se présentera au Parc des princes dimanche dans une position indélicate face à un Paris Saint-Germain en pleine bourre et toujours invaincu en Ligue 1.

«Quand mon fils et moi apprenons que Clément Turpin arbitrera le « Clasico»»

A l’annonce de la présence au sifflet de Clément Turpin pour le Classique entre le PSG et l’OM lundi soir, Mathieu Madénian a ironiquement regretté cette décision de la LFP. Le comédien supporter du club marseillais a publié ce message sur X avec les pleurs de son fils. « Quand mon fils et moi apprenons que Clément Turpin arbitrera le « Clasico » ».