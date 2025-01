Mercato - OM : Papin est officiellement oublié ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Pressenti pour remplacer Thierry Laurey à la tête de Martigues, 18ème de Ligue 2, Jean-Pierre Papin va rester sous le giron de l'OM puisque le poste d'entraîneur devrait être confié à Hakim Malek. Agé de 52 ans, ce technicien dirigeait depuis novembre 2022 l'Olympique d'Alès, actuel sixième de National 3.

La continuité de Jean-Pierre Papin à l’OM a souvent été remise en question ces derniers temps. Proche d’un départ au moment de sin clash avec Ali Zarrak, l’entraîneur de l’équipe réserve marseillais était aussi pressenti pour remplacer Thierry Laurey à la tête de Martigues.

Marcelino à l'OM, c'était un rêve de deux mois ! Pape Gueye révèle les enjeux qui ont mené à ce départ inattendu. ⚡

➡️ https://t.co/B7AYcQW4Gl pic.twitter.com/23uvHP8I5d — le10sport (@le10sport) January 16, 2025

Papin avait annoncé la couleur

Après avoir étudié cette proposition, le Ballon d’Or 1991 avait émis quelques réserves, qu’il n’a pas réussi à surmonter. « J’ai un challenge à finir avec l’OM, il me reste cinq mois et j’ai envie de monter en National 2 avec cette équipe. Comme nous sommes bien placés et par rapport à ce que nous avons fait l’année dernière, je voulais finir mon année avec eux. Il reste une demi-saison et je pense que ça serait bien pour le club d’avoir cette équipe réserve qui évolue une catégorie au-dessus.» avait lâché Papin à La Provence il y a quelques jours.

Le nouveau coach de Martigues est trouvé

Ce jeudi, L’Equipe confirme que Papin ne signera pas à Martigues puisque le poste devrait être confié à Hakim Malek. Ce dernier dispose d’un CV moins prestigieux, mais présente l’avantage de connaître plusieurs joueurs de l’effectif. A la tête de l’Olympique Alès depuis novembre 2022, Malek va tenter de sauver cette formation de la relégation.