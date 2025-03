OM : Une légende de retour, l’annonce qui vend du rêve

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le club de Vasco de Gama ne le cache pas, il sera difficile de conserver Dimitri Payet à l'issue de cette saison. Sa complémentarité avec Philippe Coutinho laisse à désirer, ce qui pousse la formation brésilienne à faire un choix. Cette décision pourrait contraindre l'ancien international tricolore à prendre sa retraite.

Ça sent la fin pour Dimitri Payet. Présent au Brésil depuis 2023, l’ancien international tricolore a vu son temps de jeu fondre au soleil. Comme indiqué par l’entraîneur de Vasco de Gama Fábio Carille, il est très difficile de lui trouver une place au côté de Philippe Coutinho, l’autre star de l’équipe.

Vasco de Gama vend la mèche

« Je ne vois toujours pas Coutinho et Payet ensemble. Le football est très intense, il y a des changements de direction tout le temps, de l’intensité, et je pense que sans le ballon, on le ressent beaucoup. À moins que je n’utilise Payet comme numéro neuf. L’un de ses meilleurs moments a été à l’Olympique de Marseille en tant que faux neuf, donc c’est très bien. Mais au milieu de terrain ou à n’importe quel autre poste avec Coutinho, pour le moment, je ne le vois pas » a confié le coach de Vasco de Gama dans des propos rapportés par Lance.

Payet va faire son retour à Marseille

Selon la presse brésilienne, Payet ne devrait pas prolonger son contrat et devrait quitter le club en juin prochain. Son avenir est déjà tout tracé car un projet de reconversion l’attend à l’OM. « Ma dernière saison (à l’OM) a été difficile personnellement. En tant que capitaine, j’ai fait ce que je devais faire : un capitaine doit penser aux autres avant lui-même. J’ai pris soin des autres. Il y aura un retour au club, après, on discutera plus des détails. Je veux aider, être utile, aider à continuer à faire grandir l’OM. C’est signé, il y aura un retour » avait annoncé le joueur en novembre dernier.