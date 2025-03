Officiel - PSG : «Le meilleur du monde» vient de signer !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG a frappé un grand coup mardi soir en ayant éliminé Liverpool en 8e de finale de la Ligue des Champions, grâce notamment aux choix tactiques pertinents de Luis Enrique qui a tout récemment signé une prolongation de contrat jusqu’en 2027. Et le président Nasser Al-Khelaïfi a d’ailleurs déclaré sa flamme au coach espagnol…

Après sa défaite du 8e de finale aller de la Ligue des Champions au Parc des Princes la semaine passée (0-1), le PSG était attendu au tournant mardi soir pour le match retour à Anfield Road. Et les hommes de Luis Enrique ont frappé fort en s’imposant aux tirs au but, validant ainsi leur ticket pour le tour suivant. Interrogé en zone mixte après la rencontre, le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi a rendu un vibrant hommage à son entraîneur, dont il avait officialisé la prolongation de contrat jusqu’en 2027 le 7 février dernier.

Al-Khelaïfi aux anges

« Je ne sais pas comment expliquer mon sentiment honnêtement... Jouer ici à Anfield face à la meilleure équipe d'Europe, leader de Premier League, leader de la phase de ligue aussi... Nos joueurs ont fait un grand match, on a de jeunes joueurs mais de grands joueurs avec un grand caractère », a d’abord lâché Al-Khelaïfi avant de s’enflammer pour Luis Enrique et son travail effectué depuis plus d’un an et demi au PSG.

« Le meilleur coach au monde »

« La meilleure équipe d’Europe ? On est loin de ça, il faut être humbles aussi. On a de jeunes joueurs, on construit quelque chose pour le futur. Je le disais avant, même pendant la phase de ligue quand on a perdu des matchs. On a le meilleur coach au monde, avec des joueurs très forts techniquement », poursuit le président du PSG, qui estime donc avoir récemment prolongé le meilleur coach du monde. Le message est passé et devrait faire plaisir à Luis Enrique…