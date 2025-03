OM - Payet : C'est confirmé pour son grand retour ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que le contrat de Dimitri Payer court jusqu'en juin prochain, le président de Vasco de Gama n'a pas fermé la porte à un départ du milieu offensif. Du haut de ses 38 ans, le Réunionnais mettrait ainsi probablement un terme à sa carrière, ce qui pourrait bien précipiter son retour à l'OM où une reconversion l'attend comme cela avait été stipulé lors de son départ en 2023.

Poussé au départ de l'OM durant l'été 2023, Dimitri Payet avait décidé de s'offrir un dernier très beau défi en s'engageant avec Vasco de Gama. Cependant, tout n'est pas idéal au Brésil pour le Réunionnais. Et alors que son contrat s'achève en juin prochain, Pedrinho, le président du club carioca, reconnaît que l'économie du salaire de Payet pourrait être bénéfique pour le finances de Vasco de Gama.

OM : «J'y croyais pas», le choix de Payet qui l'a laissé sans voix !

➡️ https://t.co/dB8piIg8ZN pic.twitter.com/dnfOlPmoQI — Le 10 Sport OM (@le10sport_om) March 2, 2025

Vasco ouvre la porte à un départ de Payet

« C’est un cas que nous évaluerons dans la dernière ligne droite de son contrat. Je ne peux pas dire quand nous prendrons précisément une décision à ce sujet, mais c’est un joueur qui respecte beaucoup l’institution. C’est un joueur pour qui on a de grosses attentes parce que son talent est énorme. Mais il touche vraiment un gros salaire pour ce que Vasco est en mesure de payer aujourd’hui. Nous y réfléchissons », a-t-il reconnu au micro de TNT Sports.

Une reconversion à l'OM dès cette année ?

Autrement dit, Pedrinho laisse clairement entendre qu'un départ de Dimitri Payet en juin prochain est envisageable. Du haut de ses 38 ans, le Réunionnais pourrait alors prendre sa retraite sportive, ce qui le rapprocherait d'un retour à l'OM ! Et pour cause, il a été convenu d'abord avec Jacques-Henri Eyraud puis avec Pablo Longoria, que Dimitri Payet entame une reconversion au sein de la direction du club phocéen à l'issue de sa carrière. Et c'est donc peut-être imminent.