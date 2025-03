OM : «J'y croyais pas», le choix de Payet qui l'a laissé sans voix !

Thomas Bourseau

L'Olympique de Marseille n'avait pas fait ses adieux à Dimitri Payet à l'hiver 2017, soit un an et demi après son départ du côté de West Ham. En effet, l'international français est revenu s'installer dans la cité phocéenne après avoir été contacté par l'OM quand bien même les Hammers lui avaient formulé une offre en or d'après André Ayew.

Dimitri Payet, après seulement 18 mois à West Ham où il s'est mis les supporters des Hammers dans la poche, a pris la décision de retourner à l'OM pendant le mercato hivernal de 2017. Et ce, bien qu'il fut courtisé par Manchester United et qu'il était « adulé » au sein du club londonien comme André Ayew l'a souligné lors de son entretien avec Colinterview.

«Quand Dimitri me dit qu'il retourne à l'OM je lui dis : « T'es bien toi»»

« On est ensemble à West Ham quand Dimitri me dit qu'il retourne à l'OM je lui dis : « T'es bien toi, tu rentres à la maison, ça va ? ». Il me dit « Ouais, franchement j'ai envie d'y retourner ». Au début, j'y croyais pas vraiment, dans tous les sens du terme. Que ce soit sa vie, comment il était à West Ham où il était adulé par tous les supporters, le côté financier ». a affirmé l'ancien coéquipier de Dimitri Payet à l'OM et à West Ham.

«Je sais qu'ils lui ont fait une offre très costaud»

André Ayew a au passage dévoilé que West Ham avait proposé une offre très importante financièrement parlant de la part des dirigeants des Hammers. Pas de quoi lui faire tourner le dos à l'intérêt de l'OM pour autant. « Je connais pas les chiffres, mais je sais qu'ils lui ont fait une offre très costaud. Ca te montre juste que quand t'es un vrai supporter de l'OM et que t'aimes le foot, tu peux faire certains efforts ».