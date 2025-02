OM : «À la vie à la mort», Longoria prêt à tout ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Deux jours après sa colère et ses accusations de corruption envers l’arbitrage français, Pablo Longoria est revenu sur ses propos ce lundi. Le président de l’OM regrette d’avoir utilisé ce terme, mais a en revanche une nouvelle fois déploré les nombreuses erreurs d’arbitrages contre son équipe et notamment la suspension de Medhi Benatia.

« Je tiens à dire qu’il n’y a pas de corruption dans le foot français. » Après deux jours de réflexion, Pablo Longoria est revenu sur ses propos polémiques de samedi soir, à l’issue de la défaite de l’OM sur la pelouse d’Auxerre (0-3). « La forme n'était pas appropriée et ce mot, je le regrette », a confié le président de l’Olympique de Marseille à l’AFP, qui explique sa colère par « beaucoup de décisions arbitrales sur lesquelles (il) considère que l’OM a été défavorisé. »

« Une chose m'a particulièrement touchée, c'est la situation avec Medhi Benatia »

Toutefois, si Pablo Longoria regrette la forme de son propos, il a réaffirmé le fond. « Même si rien ne la justifie, il faut comprendre comment on arrive à cette colère », a poursuivi le dirigeant espagnol. L’OM s’estime défavorisé par plusieurs décisions arbitrales depuis le début de la saison. Pablo Longoria a également été marqué par la sanction envers Medhi Benatia, suspendu trois mois après avoir été expulsé lors du 16e de finale de Coupe de France face au LOSC le 14 janvier dernier (1-1, 3-4 aux t.a.b.).

« Avec mes collaborateurs, je suis à la vie à la mort »

Une affaire dans laquelle Jérémy Stinat, au sifflet samedi contre Auxerre, est concerné, puisque c’est lui qui était le quatrième arbitre et s’est senti menacé par le directeur football de l’OM. « Ma première responsabilité, c'est défendre mon club. Il y a eu cette saison beaucoup de décisions arbitrales sur lesquelles je considère que l'OM a été défavorisé. Une chose m'a particulièrement touchée, c'est la situation avec Medhi Benatia et la sanction qu'il a subie. Et avec mes collaborateurs, je suis à la vie à la mort », a ajouté Pablo Longoria.