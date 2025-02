OM : En plein scandale, Longoria retourne sa veste !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Samedi soir, Pablo Longoria a complétement perdu ses nerfs après la défaite de l'OM à Auxerre (0-3). Le président marseillais s'en est violemment pris au corps arbitral, dénonçant même de « la corruption » au cœur d'un « championnat de merde ». Des propos qui évidemment largement fait réagir. Deux jours après les faits, Pablo Longoria est donc sorti du silence pour mettre les choses au point concernant son coup de sang.

Le craquage de Pablo Longoria dans les travées du stade Abbé-Deschamps samedi soir n'est pas passé inaperçu. Il faut dire qu'après la lourde défaite de l'OM à Auxerre (0-3), le président marseillais n'a pas hésité à pousser un énorme coup de gueule contre l'arbitrage, allant même jusqu'à parler de « la corruption » au cœur d'un « championnat de merde ». Des accusations graves qui n'ont pas manqué de faire réagir.

Mercato : La presse italienne annonce un «énorme coup» à l’OM ?

➡️ https://t.co/NvHKEwlkHp pic.twitter.com/zhzPzUCyLf — le10sport (@le10sport) February 24, 2025

«Je tiens à dire qu'il n'y a pas de corruption dans le foot français»

Par conséquent, à froid, Pablo Longoria a décidé de sortir du silence. « Je tiens à dire qu'il n'y a pas de corruption dans le foot français. La forme n'était pas appropriée et ce mot, je le regrette », lâche le président de l'OM auprès de l'AFP avant d'expliquer que sa colère faisait suite à « beaucoup de décisions arbitrales sur lesquelles (il) considère que l'OM a été défavorisé ».

Longoria «regrette» ses propos

Pablo Longoria poursuit en confirmant qu'il regrette ses propos et qu'il s'en veut de les avoir tenus. « Je suis très auto-critique avec moi-même, je ne peux pas accepter de donner ce type d'image. Un président de club ne peut pas se comporter comme ça. Rien ne justifie la forme et je ne suis pas content de moi-même », ajoute le président de l'OM. Malgré ce mea culpa et ses excuses, Pablo Longoria risque toutefois une très importante sanction qui pourrait aller jusqu'à 12 matches. Il devrait être fixé dans les prochains jours.