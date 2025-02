OM : Une révolution réclamée en plein scandale !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Si Pablo Longoria regrette de s’être emporté samedi soir à Auxerre (3-0) et d’avoir utilisé le mot « corruption », cela ne change en rien le combat de l’OM contre l’arbitrage. Le club s’est déjà plaint de plusieurs décisions qu’il considère en sa défaveur cette saison et réclame une réforme de l’arbitrage français.

Après ses propos chocs samedi soir à l’issue de la défaite de l’OM sur la pelouse d’Auxerre (3-0), Pablo Longoria est désormais dans le viseur de l’ensemble des arbitres de Ligue 1. En utilisant le terme « corruption », le président marseillais a franchi un cap, comme l’expliquait Jérôme Brisard au micro de DAZN, annonçant la décision de l’ensemble des arbitres centraux de Ligue 1 de porter plainte pour diffamation.

L’OM va continuer à se battre

Un terme que Pablo Longoria regrette, comme l’explique L’Équipe. Le président de l’OM a conscience d’être allé trop loin en utilisant ce mot et s’attend à une lourde sanction. Toutefois, le club olympien compte continuer à se battre et dénoncer le système de l’arbitrage français qu’il juge trop opaque.

« On réclame une réforme de l'arbitrage »

« On réclame une réforme de l'arbitrage », a confié une source en interne à l'OM auprès de L'Équipe. « On ne peut plus accepter ce système, cette opacité. On ne veut pas s'écraser. »