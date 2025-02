OM : Mobilisation générale, Longoria menacé ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Les graves accusations de Pablo Longoria, samedi après la défaite de l’OM sur la pelouse d’Auxerre, ne vont pas rester sans conséquence. En marge de la rencontre entre le FC Nantes et le RC Lens ce dimanche, Jérôme Brisard a apporté son soutien à Jérémy Stinat, accusé de corruption par le président marseillais, et a annoncé que l’ensemble des arbitres de Ligue 1 allaient porter plainte pour diffamation.

Arbitre de la rencontre entre le FC Nantes et le RC Lens ce dimanche, Jérôme Brisard a tenu à s’exprimer au micro de DAZN pour évoquer la polémique arbitrale survenue samedi, après la défaite de l’OM face à Auxerre (3-0). Pablo Longoria a porté de graves accusations sur Jérémy Stinat, évoquant de la « corruption ». L’ensemble des arbitres centraux de Ligue 1 ont alors décidé de porter plainte pour diffamation.

Tous les arbitres centraux de Ligue 1 vont porter plainte pour diffamation

« Dans un premier temps, on voulait exprimer notre profonde solidarité envers Jérémy Stinat pour les événements qui se sont passés hier soir (samedi). Avec notamment une intrusion à son domicile et des dommages notamment sur ses véhicules. D’autre part, hier soir le mot “corruption” a été utilisé. Ce qui correspond pour nous à un cap qui a été franchi, qu’on juge inacceptable. Par conséquent, tous les arbitres centraux de Ligue 1 iront dès demain saisir le procureur de leur région afin de porter plainte pour diffamation suite à ces propos. Il ne faut pas oublier, que ce soit les arbitres professionnels ou amateurs, n’aspirent qu’à une seule chose : officier dans un environnement sécuritaire où le sportif prend le pas parfois sur l’extra-sportif. Le terrain de foot doit rester un lieu d’expression, de plaisir, de spectacle et surtout de transmission pour les plus jeunes », a déclaré Jérôme Brisard.

« Il a été décidé cette issue collective que j’ai énoncé tout à l’heure et qui sera mise en place dès demain »

« Comment on s’est coordonnés pour prendre cette décision ? L’expression collective sera à définir demain (lundi). En tout cas, ce matin on s’est réuni en groupe. Il a été décidé cette issue collective que j’ai énoncée tout à l’heure et qui sera mise en place dès demain », a ajouté Jérôme Brisard. « Un dernier avertissement avant une potentielle grève ? Il n’y a aucun avertissement. Nous, aujourd’hui on est concentrés exclusivement sur le terrain, c’est ce qui nous intéresse. Moi, cet après-midi, je donnerai le meilleur de moi-même, comme mes collègues font. Et ce n'est pas pour nous qu’on donne le meilleur de nous-même, c’est avant tout pour le football et pour son image. »