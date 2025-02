L'OM attend une offre du Real Madrid, le PSG va être furieux !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après la défaite contre Auxerre samedi soir (0-3), Pablo Longoria était fou furieux. Dans les travées de l'Abbé Deschamps, le président de l'OM s'est emporté contre l'arbitrage allant même jusqu'à brandir la menace d'un départ faire la SuperLeague si jamais un offre arrivait pour le projet défendu par le Real Madrid. Une sortie qui risque de faire parler au PSG, principal opposant à la SuperLeague.

L'OM a une nouvelle fois poussé un coup de gueule contre l'arbitrage. Samedi soir, après la lourde défaite sur la pelouse d'Auxerre (0-3), les Marseillais s'en sont pris à Jérémy Stinat, l'arbitre de la rencontre. Deux faits principaux luis sont reprochés à savoir l'expulsion de Derek Cornelius et le penalty non sifflé sur Quentin Merlin. Mais Pablo Longoria a complétement perdu son sang froid dans les travées de l'Abbé-Deschamps, brandissant même le départ de l'OM de la Ligue 1.

OM : «Dans un état critique», une terrible nouvelle est annoncée

➡️ https://t.co/SbAOo8iSzn pic.twitter.com/vtlqCzFBwA — Le 10 Sport OM (@le10sport_om) February 22, 2025

L'OM attend une offre pour la SuperLeague

« En 20 ans de carrière je n’ai jamais vu ce type de chose. Ici tu ne peux plus jouer! Qu'est-ce que tu veux faire?! S'ils organisent demain une Superleague, je pars en Superleague, pas dans ce championnat de merde ! Qu'est-ce que vous voulez quand tout est déjà orienté. Si j'ai une proposition, je pars tout de suite! Au moins il y a des gens qui n'ont pas un a priori sur les choses », s'est emporté le président de l'OM dans des images captées par DAZN. Une menace qui risque de faire parler en Ligue 1.

Le PSG farouchement opposé à la SuperLeague

Pablo Longoria ouvre donc la porte au projet SuperLeague, annonçant même qu'il acceptera une offre pour y participer. Autrement dit, si le Real Madrid, principal instigateur de ce projet, fait une proposition à l'OM, elle sera accueilli avec le sourire. Des propos qui devraient faire réagir le PSG. Et pour cause, Nasser Al-Khelaïfi a plusieurs fois affiché son opposition à la SuperLeague, ce qui a considérablement refroidi ses relations avec Florentino Pérez, le président du club merengue. Et si jamais l'OM venait à rejoindre le Real Madrid dans ce projet, nul doute que cela devrait susciter un sérieux agacement du côté du PSG.