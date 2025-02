OM : «Inadmissible», le patron condamne Longoria !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Dans un communiqué publié ce dimanche, Philippe Diallo a répondu à Pablo Longoria, qui après la défaite de l’OM à Auxerre samedi (3-0) a accusé Jérémy Stinat, arbitre de la rencontre, de corruption. Le président de la FFF a condamné les propos du président de l’OM, qui « nuisent gravement à l’image de notre championnat ».

Philippe Diallo n’a pas tardé à réagir aux propos des dirigeants de l’OM. Fabrizio Ravanelli et Pablo Longoria se sont insurgés de l’arbitrage de Jérémy Stinat samedi face à Auxerre (3-0). Le président marseillais est même allé jusqu’à parler de corruption, ce qu’a condamné le président de la FFF dans un communiqué.

« Je condamne avec la plus grande fermeté les propos tenus par les dirigeants de l'Olympique de Marseille »

« Je condamne avec la plus grande fermeté les propos tenus par les dirigeants de l'Olympique de Marseille à l’encontre de l’arbitrage français en général et de l'arbitre de la rencontre d'hier, en particulier, Jérémy Stinat, à qui j’apporte mon soutien plein et entier. Remettre en question l’intégrité de nos arbitres est diffamatoire, inadmissible et condamnable », a déclaré Philippe Diallo.

« La FFF est à leur côté et veillera à les défendre et les protéger »

Le président de la FFF poursuit : « De tels propos nuisent gravement à l’image de notre championnat. Plus que jamais, la mission des arbitres est essentielle sur tous les terrains, professionnels comme amateurs. Collaborateurs de service public et défenseurs des valeurs et de l'intégrité de notre sport, les arbitres doivent savoir que la FFF est à leur côté et veillera à les défendre et les protéger. »