OM - PSG : Longoria et Al-Khelaïfi s’associent !

Dimanche soir, le PSG a assommé la Ligue 1 en s'imposant sur la pelouse de l'OL (3-2), prenant ainsi 13 points d'avance sur l'OM, battu la veille à Auxerre (0-3). Et comme les Marseillais, les Parisiens ont également posé une réclamation au sujet de Thiago Almada dont le prêt à Lyon suscite des questions. John Textor a ainsi pointé du doigt l'alliance entre Nasser Al-Khelaïfi et Pablo Longoria.

Depuis plusieurs semaines, le football français traverse une crise de gouvernance qui s'est d'ailleurs manifesté de façon assez claire lors de la fuite d'une réunion de la LFP avec plusieurs présidents de Ligue 1, dont Nasser Al-Khelaïfi et John Textor qui se sont sérieusement invectivés. Dans ce contexte brûlant, le PSG se déplaçait à Lyon dimanche soir et les Parisiens ont été accueillis par des banderoles hostiles à destination du Qatar. A l'issue du match, John Textor a commenté cette situation, s'agaçant notamment que le PSG, comme Toulouse et l'OM auparavant, ait déposé une réserve contre l'OL concernant la présence de Thiago Almada sur la feuille de match. Le prêt de l'Argentin, en provenance de Botafogo dans un contexte délicat sur le plan économique pour Lyon, suscite des critiques. Et l'homme d'affaires américain regrette notamment l'alliance entre Nasser Al-Khelaïfi et Pablo Longoria dans ce dossier.

Al-Khelaïfi - Longoria : L'alliance dénoncée par Textor

« Je n’ai pas parfaitement vu les bannières concernant le Qatar. J’ai vu un tas de ficelles de marionnettes, cela aurait dû être une question de football ce soir. J’aurais aimé que le PSG respecte le fait qu’ils aient déposé une réserve contre Thiago Almada, donc juste pour que vous sachiez, c’est une réserve déposée par Damien à Toulouse, par Pablo à Marseille, je pense qu’il y en a une autre donc ce sont les mêmes, ce sont les directeurs triés sur le volet au conseil d’administration qui ont tous coordonné. Tout le monde se demande s’il s’agit de marionnettes », lâche la patron de l'OL en zone mixte avant de poursuivre.

«Tout le monde se demande s’il s’agit de marionnettes»

« Je pense que ces réserves viennent des membres du conseil d’administration, ils devraient respecter la décision de la ligue, ils sont allés au comité juridique, nous avons suivi les règles, c’est par écrit de la DNCG, nous sommes autorisés à faire ces prêts, donc le fait qu’ils continuent de déposer des réserves match après match auprès de la ligue. Ils leur ont déjà dit que nous avions suivi les règles, c’est juste de la pure politique, cela aurait dû concerner le football. Pourquoi déposent-ils une réserve ? Je pourrais déposer une réserve contre les autres, les joueurs qu’ils ont achetés avec l’argent du Qatar en violation des règles européennes, mais je ne fais pas ça, cela devrait être organisé au niveau de la ligue, cela ne devrait pas entrer dans chacun de ces matchs, personne ne devrait constituer ces réserves », ajoute John Textor.