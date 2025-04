Zaïre-Emery : Le lourd préjudice au PSG !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Moins performant depuis quelques semaines, Warren Zaîre-Emery a perdu sa place de titulaire dans l'effectif de Luis Enrique. Le jeune milieu de terrain doit s'opposer à une forte concurrence à son poste et il doit encore progresser pour espérer faire son retour. Rétrogradé en défense parfois, il n'a pas forcément l'opportunité de s'en sortir et est un peu sacrifié.

A seulement 19 ans, Warren Zaïre-Emery a réussi à se faire une place dans l'effectif de Luis Enrique en début de saison, lui qui a battu des records de précocité ces dernières années. Le milieu de terrain est cependant un peu plus dans le dur ces derniers temps et le coach espagnol a commencé à faire appel à lui en défense. Moins tranchant, Zaïre-Emery apparaît moins en Ligue des champions et sa titularisation contre Arsenal paraît de moins en moins probable.

Situation difficile pour Zaïre-Emery

Obligé de faire des choix pour aligner la meilleure équipe possible, Luis Enrique sacrifie un peu Warren Zaïre-Emery en ce moment. « Zaïre-Emery, lui c'est un coup je ne joue pas, un coup je joue et en plus rarement à mon poste. Il a quand même joué arrière gauche contre Le Havre et un peu plus à son poste contre Nantes. On sent que le gamin est un peu perdu, il sent bien qu'il ne sera pas titulaire contre Arsenal. Il est trimballé de poste en poste » analyse Pierre Ménès sur sa chaîne YouTube.

« C'est une victime collatérale »

Depuis des mois, Luis Enrique arrive à gérer parfaitement son effectif et Warren Zaïre-Emery va devoir cravacher pour redevenir indiscutable. « C'est pour le bien de l'équipe, tout le monde l'a bien compris, mais forcément, à titre individuel, ça nuit à sa progression. Il ne faut pas oublier qu'il n'a que 19 ans. C'est un peu une victime collatérale du mode de fonctionnement de Luis Enrique » poursuit Ménès.