OM - Longoria : Un divorce impossible ?

Arrivé à l’OM à l’été 2020, Pablo Longoria est aujourd’hui toujours sur la Canebière. Le voilà même qu’il occupe le poste de président du club phocéen depuis plus de 4 ans maintenant. Une période lors de laquelle, l’avenir de l’Espagnol a souvent été remis en question. Le fait est que pour Longoria, quitter l’OM serait compliqué. Explications.

En 2023, l’OM était secoué par une terrible crise. Marcelino avait alors démissionné de son poste d’entraîneur et on ne donnait pas cher de la peau de Pablo Longoria. Finalement, l’Espagnol est aujourd’hui toujours de la président du club de la capitale. Et pour cause, en raison d’une clause dans son contrat à l’OM, Longoria doit réfléchir à deux fois avant de faire ses valises.

Quitter l’OM n’est pas simple

Pour le podcast de La Provence, Alexandre Jacquin est revenu sur ce moment en 2023 où Pablo Longoria était annoncé proche du départ. C’est alors une clause qui change tout a été découverte. « J’apprends par une source que c’était assez simple pour Marcelino de partir, il s’est mis d’accord voilà. Ça peut être assez simple pour Ribalta de partir. Ça peut être beaucoup plus compliqué pour Longoria parce qu’il aurait une clause. Au début, je n’y crois pas trop », confie le journaliste.

« Il doit payer un certain montant »

« S’il a envie de partir de son propre chef, il doit payer un certain montant, qu’on n’a pas, mais qui est assez élevé. Je vérifie auprès d’autres personnes, d’autres sources, c’est vrai. Je ne l’avais pas sorti par prudence », a-t-il poursuivi sur cette clause du contrat de Pablo Longoria.