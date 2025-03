OM : De Zerbi perd un gros joueur !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Dimanche prochain, l’OM se déplace sur la pelouse d’un PSG en grande forme et qui vient de se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des champions. Une rencontre que les Olympiens devraient en plus devoir disputer sans l’un de leurs meilleurs éléments, Pierre-Emile Hojbjerg, touché au pied.

La tâche s’annonce encore plus dure que prévu pour l’OM. Après sa large défaite à domicile le 27 octobre dernier (0-3), l’Olympique de Marseille se déplace sur la pelouse du PSG dimanche prochain en clôture de la 26e journée de Ligue 1. Une rencontre toujours spéciale et importante pour les Olympiens dans la course à la Ligue des champions.

Hojbjerg devrait manquer le Classique

Alors que le PSG a fait le plein de confiance et vient de se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des champions en éliminant Liverpool, l’OM de son côté a perdu un de ses joueurs les plus importants cette saison. Comme indiqué par L'Équipe, Pierre-Emile Hojbjerg est très incertain pour le Classique. Le milieu de terrain âgé de 29 ans est touché au pied et ne devrait pas pouvoir tenir sa place contre le PSG.

Vers un forfait avec le Danemark ?

Pierre-Emile Hojbjerg avait déjà manqué deux séances d’entraînement la semaine dernière et ne s’est pas entraîné ces derniers jours. Le joueur de l’OM pourrait également manquer le prochain rassemblement du Danemark, opposé au Portugal les 20 et 23 mars prochains en quarts de finale de la Ligue des Nations.