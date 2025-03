Recalé par Longoria, un grand nom se lâche sur l’OM !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Entraîneur de la réserve de l'OM, Jean-Pierre Papin a essuyé une énorme déception la saison dernière, lorsqu'il a été doublé par Jean-Louis Gasset pour le poste d'entraîneur intérimaire. L'ancien Ballon d'Or a vite évacué cette contrariété pour se concentrer sur son travail avec les jeunes espoirs marseillais. Il a raconté son état d'esprit.

« J’ai peut-être été touché ». Légende de l’OM, Jean-Pierre Papin n’avait pas masqué sa déception au moment où Jean-Louis Gasset avait été nommé sur le banc la saison dernière. En raison de sa fidélité et de ses compétences, il pensait être l’heureux élu. Pablo Longoria en a décidé autrement. Papin a finalement vite évacué cette déception pour se concentrer sur son travail avec l’équipe réserve de l’OM. Lors d’une conférence à l’INSEEC, il a évoqué son rôle avec les jeunes.

Papin a relevé la tête

« C’est toujours compliqué d’être entraîneur, parce qu’à un moment il y a des choix à faire. Aujourd’hui, l’entraîneur, quoi qu’il arrive, est jugé sur ses résultats. Si les résultats ne sont pas bons, même si tu joues bien… Ce n’est pas que tu n’es pas bon, c’est que tu n’y arrives pas, que les messages ne passent pas, ou que les joueurs ne sont pas suffisamment sur ton projet. Des fois, ça ne passe pas. Moi, sincèrement, dans ce club, à ce poste-là, on a suffisamment de bons résultats pour que certains jeunes puissent éventuellement faire une carrière professionnelle » a confié Papin.

« On a réussi quand même à faire des choses très sympas »

Finalement, Papin tire un bilan positif de son travail de formateur. « Ce que j’ai changé l’année dernière, c’est que je leur ai parlé de détails. Quand tu es dans un centre de formation comme celui-là depuis 6-7 ans, sur les organisations tu sais tout, comme sur la manière de jouer ou les systèmes, c’est juste après une question de confiance, de gagner les matches, et donc de détails. Les détails, ça fait basculer des choses sur certains résultats et certaines personnes. Au niveau des valeurs, je leur transmets celles dont ils ont besoin pour être à l’OM. C’est d’abord mouiller le maillot, jouer vers l’avant, ne pas prendre de but. Avec des jeunes c’est plus compliqué car le talent n’est pas encore à 100%, mais sur ce qu’on a mis en place depuis deux ans, je trouve qu’on a réussi quand même à faire des choses très sympas » a-t-il confié dans des propos rapportés par Girondins 4 Ever.