Greenwood : L’OM annonce la fin ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Pointé du doigt pour son rendement limité depuis plusieurs semaines avec l'OM, Mason Greenwood a reçu le soutien de Valentin Rongier en conférence de presse. Et le milieu de terrain olympien, qui compte bien aider l'attaquant anglais à redevenir redoutable sous le maillot de l'OM, espère mettre fin au malaise Greenwood dès dimanche soir pour le choc face au PSG.

Longtemps considéré comme la recrue phare de l'été dernier à l'OM après son début de saison en fanfare, Mason Greenwood (23 ans) peine à retrouver son rythme de croisière depuis maintenant plusieurs semaines. L'ancien attaquant de Manchester United a perdu de l'influence dans le jeu de l'OM, et Roberto De Zerbi n'avait d'ailleurs pas hésité à le rappeler à l'ordre la semaine passée avec un coup de pression.

Greenwood sous pression

« J’en attends plus de sa part. Il doit en faire davantage, car ce qu’il montre actuellement ne suffit pas. S’il veut atteindre ses ambitions de devenir un champion, il doit gagner en constance, se sacrifier plus, et être plus déterminant », avait lâché l'entraîneur de l'OM au sujet de Greenwood.

Rongier veut mettre fin au malaise

De son côté, interrogé en conférence de presse ce vendredi avant le choc entre le PSG et l'OM, Valentin Rongier a annoncé vouloir mettre un terme à cette période compliquée pour Mason Greenwood : « Mason est un jeune joueur, c'est à nous de l'aider, de le pousser, il vient de championnats différents. Il est encore en train de s'intégrer, mais avec notre aide il va faire une superbe fin de saison », a confié le milieu de terrain de l'OM.