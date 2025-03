OM : Danger avec la mère de Rabiot ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Dimanche soir au Parc des Princes, le PSG et l'OM disputeront un duel très attendu en clôture de la 26ème journée de Ligue 1. Les hommes de Luis Enrique sont en confiance depuis un moment maintenant et tenteront de poursuivre leur série d'invincibilité face à leur dauphin. Du côté des Marseillais, ce sera l'occasion pour Adrien Rabiot de faire son grand retour dans ce stade qu'il connaît si bien quelques années après son départ du PSG. L'accueil qu'on risque de lui réserver à lui et à sa maman s'annonce particulièrement épicé.

Auteur d'une belle saison pour le moment, l'OM tient à sa deuxième place de Ligue 1, synonyme de qualification pour la Ligue des champions l'année prochaine. Mais les hommes de Roberto De Zerbi auront fort à faire ce dimanche pour ce Classique qui s'annonce animé. Le retour d'Adrien Rabiot sera surveillé de près puisqu'on sait que les supporters l'attendent de pied ferme pour lui réserver un terrible accueil.

Inquiétude à Paris pour le retour de Rabiot

En acceptant de rejoindre l'OM à la surprise générale en septembre dernier, Adrien Rabiot ne s'est pas fait que des amis et notamment dans la capitale, où il a été formé et joué de nombreuses années. « C’est surtout le retour d’Adrien qui inquiète. Les supporters attendent depuis un moment l’occasion de l’accueillir à leur manière. Et on sait aussi que sa mère sera une cible » assure un salarié du PSG à L'Equipe.

L'OM veut rivaliser

En annonçant en début de saison ses ambitions de rivaliser avec le PSG pour le titre de champion de France cette année, l'OM s'est lancé un défi peut-être trop grand. Le club de la cité phocéenne voudra forcément faire mieux que le match de la phase aller, où les Marseillais avaient été largement dominés (3-0). L'OM compte toujours trois points d'avance sur Nice, son plus proche poursuivant.