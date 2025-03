«Un échec», il balance sur son transfert à l'OM

La rédaction

Arrivé en prêt à l’OM l’été dernier, Lilian Brassier n’a jamais convaincu sous le maillot marseillais. Dans L’Équipe, il qualifie son passage de « échec » et admet que l’exigence du club l’a poussé à se remettre en question. Reparti à Rennes, il s’est imposé rapidement avec six titularisations et un but marqué.

Recruté par l’OM cet été en prêt avec une option d’achat, Lilian Brassier a été l’un des plus gros flops du mercato estival marseillais. Après six mois très décevants, le défenseur central a fait ses bagages pour rejoindre Rennes, son club formateur.

«Un échec»

Dans un entretien accordé à L’Équipe, l’ancien défenseur de l’OM est revenu sur son passage sur la Canebière :

«Ce passage à l’OM, forcément, je le prends comme un échec. Ça fait partie de mon histoire. Dans un club comme celui-là, il y a des remises en question très souvent. C’est une bonne chose pour te pousser vers l’avant, et c’est un club qui mérite le meilleur.»

Un retour payant

Un choix gagnant pour celui qui avait rejoint l’OM cet été, puisque depuis son retour en Bretagne, il a été titulaire à chaque rencontre. Six titularisations en six matchs pour Lilian Brassier, avec un bilan de quatre victoires et deux défaites. Une belle dynamique, durant laquelle le gaucher s’est même offert le luxe d’inscrire un but, chose qu’il n’avait pas réussie en douze rencontres avec l’OM.