F1 - Verstappen : L'annonce qui sème la panique !

Lancé dans sa quête d'un cinquième titre mondial de suite, ce que seul Michael Schumacher a réalisé, Max Verstappen ne connaît toutefois pas l'entame idéale. Les deux premières séances d'essais libres sont loin d'avoir donné satisfaction au pilote Néerlandais qui n'a pas masqué son inquiétude compte tenu des problèmes de sa Red Bull. Sans réellement savoir d'où ils viennent.

C'est parti pour la saison 2025 de Formule 1 ! Le paddock s'est effectivement installé à Melbourne et les deux premières séances d'essais libres ont permis d'y voir un peu plus clair dans la hiérarchie, bien qu'il faille attendre les qualifications pour être définitivement fixé. Cependant, cela reste très inquiétant pour Red Bull. Cinquième de la première séance, Max Verstappen n'était que septième de la deuxième à plus de six dixièmes de Charles Leclerc. Plus inquiétant encore, le quadruple champion du monde en titre était devancé par les deux Racing Bulls de Yuki Tsunoda, quatrième, et Isack Hadjar, sixième. Et surtout, dans la seconde Red Bull, Liam Lawson semble à l'agonie, terminant 16e puis 17e des deux premières séances d'essais libres. D'ailleurs, Max Verstappen reconnait qu'il y a un problème, tout en semblant incapable de l'identifier. Des propos qui risquent d'inquiéter Red Bull.

Verstappen, les propos inquiétants

« L’équilibre n’était même pas complètement perturbé, pas de problème majeur, mais l’adhérence manquait et on peinait sur les quatre pneus, dans le premier et le dernier secteur. Cela signifie évidemment que nous ne sommes pas vraiment au top pour le moment. Une correction simple n’est pas facile à trouver. Le problème ? C’est que je n’ai pas vraiment de gros problèmes d’équilibre, donc je pense que ce sera un peu difficile à corriger. Mais ce n’est rien d’inattendu en arrivant ici, donc je ne suis ni positivement ni négativement surpris par notre rythme », confie le quadruple champion du monde dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com, avant que son coéquipier Liam Lawson donne à son tour son avis.

Liam Lawson aussi est en pleine galère

« Je suis à l’aise, mais trop lent. Nous avons beaucoup de travail à faire cette nuit. Pour cette première journée sur une nouvelle piste, nous nous attendions à avoir du travail, mais probablement pas autant. Nous allons travailler sur la RB21 cette nuit et essayer de progresser demain », assure le nouveau pilote Red Bull avant de reconnaître qu'il n'a pas de solutions pour résoudre les problèmes de sa monoplace : « Pas vraiment. Je pense que si nous le savions, nous saurions aussi comment y remédier. En général, c’est juste l’adhérence, quand nous en avons besoin sur les relais courts, mais en général, notre rythme sur les longs relais était également lent. Nous allons évidemment travailler dessus ». Un début de saison inquiétant.