OM : «Vexé» par De Zerbi, il lui répond cash !

Prêté avec option d’achat par l’AC Milan cet hiver, Ismaël Bennacer a rapidement été installé dans le onze titulaire de l’OM par Roberto De Zerbi, aux dépens de Valentin Rongier. Présent en conférence de presse ce vendredi avant le Classique face au PSG, ce dernier a avoué avoir été vexé et déçu de retrouver le banc de touche.

Alors qu’il avait retrouvé une place de titulaire depuis le déplacement à Lens le 23 novembre dernier (1-3), Valentin Rongier est retourné sur le banc après l’arrivée d’Ismaël Bennacer en provenance de l’AC Milan. À deux jours du déplacement de l’OM sur la pelouse du PSG, le milieu de terrain âgé de 30 ans était présent en conférence de presse et a avoué que cela l’avait vexé.

« Si ça ne m'avait pas vexé, c'est qu'il y avait un gros problème »

« Si ça ne m'avait pas vexé, c'est qu'il y avait un gros problème », a déclaré Valentin Rongier. « Quand on est un joueur de foot, on est forcément très compétitif, on n'aime jamais aller sur le banc. Je l’ai dit et je le redis : le coach fait ses choix. S’il a estimé que faire jouer Pierre et Isma à ce moment-là c’était la meilleure solution, je n'ai pas d'autre choix que de continuer à travailler et d'essayer de regagner ma place. Forcément, je suis déçu quand je ne commence pas les matchs. En tout cas, je fais tout pour jouer le plus de matchs possibles et montrer au coach qu'il faut m'utiliser. »

Rongier candidate pour remplacer Hojbjerg

Dimanche face au PSG, l’OM ne pourra pas compter sur Pierre-Emile Hojbjerg, blessé. Et Valentin Rongier s’est clairement positionné pour le remplacer : « Si vous parlez du rôle de milieu de terrain, il y a des joueurs pour remplacer Pierre, vous en avez un devant vous. Le perdre, c'est forcément pas une bonne chose. Mais on est un groupe avec une philosophie de jeu. Il faut penser que le remplaçant ne va pas faire baisser le niveau de l'équipe quand il y a un absent. »