Candidature pour le PSG : De Zerbi donne sa réponse !

Axel Cornic

Présent en conférence de presse ce vendredi, Valentin Rongier s’est projété sur le choc de dimanche face au Paris Saint-Germain, dans lequel il pourrait jouer un rôle important. Avec la blessure de Pierre-Emile Højbjerg, une place de titulaire se libère au milieu de terrain et l’ancien du FC Nantes a bien l’intention de la prendre.

Considéré comme l’un des Marseillais les plus performant des dernières années, Valentin Rongier rencontre quelques difficultés depuis l’arrivée de Roberto De Zerbi. Il est en effet loin d’être un titulaire indiscutable et les signatures d’Adrien Rabiot ou encore de Pierre-Emile Højbjerg ont forcément réduit ses chances au milieu de terrain.

« Il y a des joueurs pour remplacer Pierre, vous en avez un devant vous »

L’international danois a toutefois été contraint de déclarer forfait pour le Classico face au PSG, ce qui pourrait donner une chance à Rongier de se montrer. « Si vous parlez du rôle de milieu de terrain, il y a des joueurs pour remplacer Pierre, vous en avez un devant vous. Le perdre, c'est forcément pas une bonne chose. Mais on est un groupe avec une philosophie de jeu. Il faut penser que le remplaçant ne va pas faire baisser le niveau de l'équipe quand il y a un absent » a expliqué le joueur de l’OM, en conférence de presse.

« Højbjerg ? J'ai trois solutions pour le remplacer »

La réponse ne s’est pas faite attendre, puisque Roberto De Zerbi s’est également présenté face aux journalistes avant le PSG et il a évidemment été questionné sur l’absence d’Højbjerg. « Il va nous manquer, je suis plus tranquille quand il est là. Il est intelligent footballistiquement et doué techniquement, mais il faut trouver une solution » a confié l’entraîneur de l’OM, qui va disputer son deuxième Classico ce dimanche. « Il faudra essayer de garder nos caractéristiques. J'ai trois solutions pour le remplacer : Nadir, Rongier ou Kondogbia ».