Mercato - OM : Le prix de Rabiot est fixé !

Si ce n’est pas la tendance et qu’il se sent bien à Marseille, Adrien Rabiot a tout de même conclu un accord de principe avec l’OM à son arrivée l’été dernier. Les dirigeants marseillais se sont engagés à ne pas bloquer son départ si jamais il avait des envies d’ailleurs et les clubs intéressés par l’international français peuvent le recruter contre 10M€.

Malgré son passé de joueur formé au PSG, qu’il retrouvera dimanche, Adrien Rabiot s’est trouvé une seconde maison à Marseille. Libre après son départ de la Juventus en fin de saison dernière, l’international français (50 sélections) ne regrette pas d’avoir choisi l’OM, même s’il aurait pu prétendre à un plus gros club.

OM - Rabiot : Il répond cash aux menaces du PSG !

L’OM ne bloquera pas Rabiot s’il veut partir

« Non, pas du tout, au contraire », confiait récemment Adrien Rabiot à DAZN à propos de son choix de rejoindre l’OM, où il a l’impression « d’être vraiment reconnu à ma juste valeur. » D’après les informations de RMC Sport, le milieu de terrain âgé de 29 ans a tout de même la possibilité de partir s’il le souhaite, lui qui est sous contrat jusqu'en juin 2026.

Rabiot a une clause de 10M€

En effet, l’OM et Adrien Rabiot ont un accord de principe en ce sens. Le club s’est engagé à ne pas le bloquer s’il ne se sent pas bien à Marseille et veut partir. Dans cette optique, le contrat de l’ancien joueur de la Juventus comprend une clause dont le montant est estimé à 10M€.