Rabiot - OM : Riolo a trouvé 1000 fois mieux !

Jeudi, Didier Deschamps a dévoilé sa première liste de 2025 pour affronter la Croatie à deux reprises en Ligue des Nations. Seule surprise, la présence de Désiré Doué, alors que d'autres nouveautés, ou retours, étaient attendus. Par exemple, Daniel Riolo estime que Corentin Tolisso méritait 1000 plus qu'Adrien Rabiot d'être convoqué.

Alors que plusieurs changements étaient attendus dans la liste de Didier Deschamps jeudi, Désiré Doué est la seule véritable surprise. Et pourtant, en plus du PSG, plusieurs joueurs étaient annoncés comme Maghnes Akliouche ou Rayan Cherki. Mais pour Daniel Riolo, c'est surtout le retour de Corentin Tolisso qui aurait été mérité. Selon lui, le Lyonnais réalise une bien meilleure saison qu'Adrien Rabiot.

Riolo préfère Tolisso à Rabiot

« Tolisso mérite 1000 fois d’être en équipe de France. Là, en plus, en championnat, il est bon. (…) Dans la liste, il ne me semble que forcément il y ait partout des joueurs… Allez, je ne suis plus à ça près cette semaine donc on va enchainer pour faire hurler cette fois les Marseillais comme ça j’aurais tout le monde sur le dos en une semaine », promet le journaliste de RMC au micro de l'After Foot, avant de poursuivre en citant Adrien Rabiot.

«Tolisso c’est au-dessus de Rabiot»

« Honnêtement, vraiment, Tolisso c’est au-dessus de Rabiot. Il n’y a même pas un polaroïde pour moi. Comment ça je ne suis pas objectif ? C’est mon avis. Je préfère les qualités de Tolisso, je préfère tout de chez Tolisso. Je préfère tout. Demain, je suis le DS d’un club, j’ai le choix entre les deux, je prends Tolisso les yeux fermés. C’est comme ça », ajoute Daniel Riolo.