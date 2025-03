OM - Rabiot : Il répond cash aux menaces du PSG !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

A l'approche du Classique entre le PSG et l'OM dimanche, l'ambiance est déjà montée d'un cran concernant les retours des supporters parisiens. Beaucoup d'entre eux attendent Adrien Rabiot pour son retour au Parc des Princes car ils ont visiblement des comptes à régler et de nombreuses menaces ont déjà vu le jour. Du côté de l'OM, on s'attend évidemment à une ambiance hostile et les joueurs semblent être préparés pour apporter leur soutien au milieu de terrain.

Certainement pris pour cible dimanche par une grande partie des supporters parisiens, Adrien Rabiot est vu comme un traître depuis qu'il a rejoint l'OM en septembre dernier. Le milieu de terrain, formé au PSG, a porté les couleurs du club de la capitale pendant de longues années. En conférence de presse, Valentin Rongier a confirmé que les Marseillais seront à ses côtés.

Rabiot soutenu par l'OM en entier

Deuxième de Ligue 1 avec 3 points d'avance sur Nice, l'OM espère bien sûr pouvoir agrandir cet écart. Il pourra en tout cas compter sur le soutien de ses coéquipiers. « On en a discuté avec Adrien, mais ça ne l'affecte pas trop. On n'a pas senti un Adrien différent. Ce n'est pas lui qui monte au Parc, c'est nous tous. On est une famille et on va le montrer. On sera à ses côtés si c'est hostile » affirme Valentin Rongier en conférence de presse.

Rabiot ciblé par les supporters du PSG

En rejoignant l'OM à la surprise générale en début de saison, Adrien Rabiot ne s'est pas fait que des amis au PSG, loin de là. Le joueur de 29 ans devra de toute façon s'attendre à un accueil très difficile au Parc des Princes dimanche.