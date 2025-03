Zidane : Jackpot à Paris, c'est bouclé

La rédaction

Lors d’une vente aux enchères organisée par la maison Millon, un maillot emblématique de Zinédine Zidane a battu des records. Celui porté lors du sacre de la Coupe du Monde 1998 a été adjugé à 52 000€, soit le double de l’estimation initiale. D’autres pièces notables ont également été vendues, comme le maillot de Lilian Thuram pour 17 000€ et celui de Michel Platini pour 30 000€.

Presque 30 ans après le premier sacre de champion du monde pour l’équipe de France, la magie qui entoure France 98 n’a pas perdu de sa superbe. Ce samedi, la maison Millon de la collection Frédéric Émile a réuni de nombreuses pièces liées à l’équipe de France dans le cadre d’une grande vente aux enchères.

Le maillot de Zizou vendu 52 000 €

La pièce la plus rare de cette collection était évidemment le maillot de Zinédine Zidane. Le maillot de Zizou lors de cette épopée 98 s’est vendu pour la somme de 52 000 € à l’hôtel Drouot, à Paris, un prix deux fois supérieur à l’estimation de base, qui était de 20 000 à 30 000 euros.

De nombreuses pièces

Plus de 150 maillots de l’Équipe de France et de ses adversaires étaient notamment disponibles lors de cette vente aux enchères. On y retrouvait notamment celui de Lilian Thuram (vendu 17 000 €) ou encore celui de Michel Platini (vendu 30 000 €).