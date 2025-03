Zinedine Zidane : La folie à 30.000€ !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le 12 juillet 1998 reste gravé dans l'histoire du football français, jour où les Bleus ont remporté leur premier titre mondial. 27 ans plus tard, un maillot de Zinedine Zidane mis à sa disposition pour la finale contre le Brésil est vendu aux enchères, avec un prix de vente conséquent.

C’est une date historique dans l’histoire du football français. Le 12 juillet 1998, les Bleus remportaient leur première Coupe du monde en battant le Brésil sur la pelouse du Stade de France (1-0). Un doublé de Zinedine Zidane et un but d’Emmanuel Petit ont permis aux joueurs d’Aimé Jacquet de changer de dimension à jamais, à commencer par le numéro 10 de l’époque. Le maillot porté par les joueurs tricolores est ainsi devenu mythique, et il n’est pas rare de voir aujourd’hui de voir les collectionneurs s’arracher la moindre tenue mise en vente aux enchères. Cela sera de nouveau le cas ce samedi à la maison de ventes Millon située à Paris.

« Le prix de base sera situé entre 25.000 et 30.000 euros »

Une pièce attire particulièrement l’attention, un maillot floqué du numéro 10 appartenant à l’époque à Zinedine Zidane pour la finale contre le Brésil. « C’est une pièce unique, identique à celui qu’il a porté pendant le match avec lequel il a marqué ses deux buts qui ont permis à la France d'être championne du monde. Le prix de base sera situé entre 25.000 et 30.000 euros », confie Jean-Marc Leyet, expert des objets de collection en rapport avec le sport, dans des propos rapportés par RMC.

D’autres lots disponibles

Il est important de rappeler que Zinedine Zidane n’a pas enfilé ledit maillot il y a 27 ans, s’agissant d’un haut « préparé », mis à sa disposition le jour du match. Il ne l’a donc pas porté à cette occasion. D’autres lots sont mis en vente, à l’instar de billets de match ou de ballons. Des maillots ayant appartenu à Michel Platini ou encore Kylian Mbappé sont également disponibles.