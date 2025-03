Zidane : France 98 a trouvé beaucoup mieux !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Interrogé sur le parcours de l'équipe de France lors de la Coupe du monde 1998, Robert Pirès a évoqué le niveau de Zinedine Zidane durant le tournoi. Mais pour l'ancien joueur d'Arsenal, le leader offensif de ce Mondial n'est pas le célèbre numéro 10, mais bien Youri Djorkaeff.

Durant la Coupe du monde 1998, Zinedine Zidane a crevé l'écran, son doublé en finale contre le Brésil (3-0) restant dans la légende. Et pourtant, Robert Pirès, également champion du monde, assure que le numéro 10 n'était pas l'homme fort de l'équipe de France sur le plan offensif. Il s'agissait de Youri Djorkaeff.

Pirès s'enflamme pour Djorkaeff

« Collectivement et défensivement, on était très forts. Et pour moi, Youri (Djorkaeff) a été très bon, Zizou non. Je suis désolé Zizou, mais non. Je te regarde, non. Non mais c’est vrai en plus ! », lâche-t-il dans le podcast Kampo présenté par Smaïl Bouabdellah, avant de poursuivre.

«L'homme fort offensivement, c’était Youri»

« Zizou, il est arrivé juste pour la finale, Dieu lui a dit: "Tu vas venir là". C’est parti de là. Après, on ne peut pas discuter des qualités, mais sur cette Coupe du monde 1998, l’homme fort offensivement, c’était Youri. Il était solide », ajoute Robert Pirès.