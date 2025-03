Départ de Deschamps : Un Ballon d’Or refuse l’équipe de France !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La course à la succession de Didier Deschamps est lancée. Qui remplacera le sélectionneur de l'équipe de France après le Mondial 2026 ? Les paris sont ouverts. Pour l'heure, Zinédine Zidane fait figure de grandissime favori. Un profil validé par Jean-Pierre Papin, qui s'est lui même exclu de ce dossier. Il a dévoilé les raisons de ce refus.

Ancien international français et actuel entraîneur de la réserve de l’OM, Jean-Pierre Papin ne sera pas le prochain sélectionneur des Bleus. Les chances de le voir succéder à Didier Deschamps étaient déjà minces. Elles sont désormais nulles après sa déclaration à l’INSEEC.

Papin ne s'imagine pas en équipe de France

« Si on me proposait ce poste après Didier Deschamps ? (sourire) Non, j pense que j’ai besoin de faire une pause, je suis pas mal fatigué. On ne me l’a pas proposé, le poste de sélectionneur de l’Equipe de France (sourire) » a confié Papin dans des propos rapportés par Girondins 4 Ever.

Son grand favori est dévoilé

Selon lui, le poste de sélectionneur devrait revenir à Zinédine Zidane. « Je pense que ce poste-là revient de droit à Zidane. Je pense que Zizou l’a mérité, par rapport à ce qu’il a fait au Real Madrid en tant qu’entraineur, par rapport au joueur qu’il a été. Je pense que c’est un très bon compromis » a lâché Papin.