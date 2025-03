Zinedine Zidane : Un Marseillais lui règle son avenir !

Alexis Brunet

Cela fait presque quatre ans que Zinédine Zidane n’a pas pris place sur un banc de touche, depuis la fin de son deuxième passage au Real Madrid en tant que coach de l’équipe première. Depuis, l’ancien joueur de l’équipe de France attend le bon projet et notamment la place de sélectionneur des Bleus. Un poste qui conviendrait parfaitement à Zizou selon l’humoriste marseillais Redouane Bougheraba.

Didier Deschamps l’a déjà annoncé, il s’arrêtera après la Coupe du monde 2026. Son mandat aura donc duré quatorze ans au total et il laissera une trace indélébile en équipe de France. Il faudra donc lui trouver un remplaçant de grande qualité, et pour le poste, un nom ressort avec insistance, il s’agit de celui de Zinédine Zidane.

Mercato : Le PSG recrute le futur crack de Zidane ?

➡️ https://t.co/WmYgdXIH2o pic.twitter.com/sTTjeYh1Ew — Le 10 Sport Mercato (@le10sport_m) March 8, 2025

« On attend tous Zidane en équipe de France »

Selon plusieurs sources, Zinédine Zidane attendrait le poste de Didier Deschamps depuis un certain temps. L’ancien joueur du Real Madrid va donc encore attendre un peu mais le poste ne devrait, sauf énorme surprise, pas lui échapper. En tout cas, il lui conviendrait très bien, selon l’humoriste marseillais Redouane Bougheraba, qui s’est exprimé sur RMC. « On attend tous Zidane en équipe de France. Je serai ravi s’il reprenait les rênes après Didier Deschamps, qui a fait du très bon boulot. On arrive en fin de cycle et je pense qu’il faut du sang neuf. Zidane, même les joueurs en ont envie. Quand il te parle, tactique, tu l’écoutes. Comme Deschamps, il a tout gagné en club et en équipe de France, il y a une vraie légitimité. Tous les mecs qui ont joué avec lui et pour lui se sont transcendés. »

« Ça transpire le foot »

Par la suite, Redouane Bougheraba a d’ailleurs évoqué un souvenir qu’il a avec Zinédine Zidane. L’humoriste a déjà joué au football avec la légende des Bleus et, comme beaucoup, il a été scotché par son niveau ainsi que celui de ses fils. « Moi, j’ai déjà joué avec lui au Z5 pour mon anniversaire et il m’a fait marquer. J’étais devant la cage, il me fait un extérieur, le ballon tape mon pied et ça part en lucarne. Je mets un top but alors que c’est lui qui a tout fait, c’est un magicien. Il y avait aussi tous ses fils, Enzo, Luca, Elyaz, ses neveux aussi. J’ai même joué dans leur équipe. Ça transpire le foot. Tout le monde joue de la semelle, même le gardien est technique. »