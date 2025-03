Daniel Riolo : Un rappeur le déteste !

Alexis Brunet

Il y a quelque temps, le rappeur SDM avait cité le nom de Daniel Riolo dans son morceau avec Booba, Dolce Camara. On comprenait alors que l’auteur de "Pour Elle" n’était pas très fan du journaliste de RMC. Il en a d’ailleurs rajouté une couche sur les réseaux sociaux pour affirmer une nouvelle fois le fait qu’il détestait l’éditorialiste.

Depuis maintenant plus de quinze ans, Daniel Riolo dévoile ses avis bien tranchés sur le football et autres. Le journaliste fait souvent parler de lui et il se montre très clivant : soit on l’aime, soit on le déteste, et un célèbre rappeur a choisi son camp.

SDM déteste Daniel Riolo

Par le biais de son canal Instagram, SDM s’est exprimé sur Daniel Riolo. Le rappeur n’est visiblement pas prêt de partir en vacances avec le journaliste de RMC. « Salut tout le monde. Je pense que vous commencez à me connaître : j'ai de la compassion pour l’humain. Je ne suis pas quelqu’un qui déteste les gens pour rien, mais je vous jure, je vous jure et je vous le re-jure que je n'ai jamais détesté quelqu’un autant que Daniel Riolo. »

Déjà un pic sur Dolce Camara

Ce n’est toutefois pas la première fois que SDM s’exprime sur Daniel Riolo. Le rappeur l’avait déjà fait il y a quelques mois dans le morceau Dolce Camara en featuring avec Booba, dans lequel il déclare notamment : « On encaisse, on rit aux nez des fédéraux / La mère à Riolo, le père à Riolo. » Une sortie qui avait visiblement fait sourire le journaliste, qui lui avait répondu dans l’émission Planète Rap. « Alors celui-là, c'est bizarre, mais c’est peut-être le morceau qui a le plus plu à mes enfants. Et ça les a fait marrer. »