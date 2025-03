PSG : Une nouvelle équipe pour Doué, la confirmation !

Alexis Brunet

Ce jeudi, Didier Deschamps a dévoilé sa liste pour les quarts de finale de la Ligue des nations face à la Croatie. Le sélectionneur de l’équipe de France a notamment confirmé le retour de Kylian Mbappé, mais il a également décidé de faire appel pour la première fois à Désiré Doué. Le champion du monde 1998 a expliqué pourquoi il avait appelé le jeune joueur du PSG.

L’équipe de France est bientôt de retour. Le 20 et 23 mars, les Bleus défieront la Croatie à l’occasion des quarts de finale de la Ligue des nations. À cette occasion-là, Didier Deschamps annonçait donc sa liste ce jeudi après-midi et on a eu le droit à une surprise. En effet, le sélectionneur a décidé de faire appel à un petit nouveau, le joueur du PSG, Désiré Doué.

Deschamps s’explique sur Doué

Ces dernières semaines, Désiré Doué semblait vraiment monter en régime avec le PSG et cela a donc convaincu Didier Deschamps. Le sélectionneur a d’ailleurs tenu à souligner en conférence de presse la progression du jeune joueur de 19 ans pour expliquer son choix : « C’est tout ce qu’il peut faire de bien et très bien avec son club où il n’est pas toujours titulaire. Quand il a joué, il a beaucoup progressé. C’est un très jeune joueur. C’est très intéressant pour nous, ça aurait pu être plus tard. Je l’ai fait là. Il ne pourra pas participer à l’Euro Espoirs car la Coupe du Monde des clubs est prioritaire. C’est bien qu’il puisse être là avec nous. (…) Il a beaucoup progressé par rapport à ce qu’il faisait à Rennes et au début au PSG. On ne va pas le comparer avec des joueurs qui ont fait dix ans de carrière. Je ne pense pas qu’il soit un joueur axial. À lui de confirmer tout ce qu’il fait de très bien jusqu’à maintenant. »

Doué plutôt que Cherki ou Akliouche

Désiré Doué n’était toutefois pas certain de rejoindre l’équipe de France lors de ce rassemblement, car plusieurs autres jeunes joueurs montrent de très belles choses en Ligue 1, à l’image de Rayan Cherki ou bien de Maghnes Akliouche. Didier Deschamps a d’ailleurs expliqué pourquoi il avait préféré faire appel au joueur du PSG plutôt qu’à ses collègues de l’OL et de l’AS Monaco. « Ce sont aussi deux jeunes joueurs qui font de très bonnes choses avec leur club, dans des profils pas tout à fait identiques. Les places sont très chères aussi, ces deux joueurs-là sont censés être concernés par l’Euro Espoirs. Ça ne veut pas dire qu’ils ne pourraient pas venir en équipe de France A. Ce sont des qualités différentes. Il y a trois potentiels très intéressants. Ce que peut avoir Doué, c’est sa polyvalence où il est capable de jouer à beaucoup de postes offensifs, voire au milieu de terrain. J’avais envie que Doué soit avec nous sur ce rassemblement sans enlever forcément d’autres joueurs qui étaient là ou qui reviennent. »