Zidane à Paris, le coup de fil confidentiel !

Présent à Paris en juillet dernier pour la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques 2024, Rafael Nadal avait reçu la flamme olympique des mains de Zinedine Zidane. Une séquence qui avait été organisée dans le plus grand secret pour le comité olympique, et Nadal raconte notamment un coup de fil très confidentiel pour la préparation de cette belle soirée.

Le 26 juillet dernier se déroulait la grande cérémonie d’ouverture des JO de Paris 2024, avec une soirée qui restera dans les mémoires du sport français. Interrogé par Andy Rodick dans son podcast Served, Rafael Nadal livre les coulisses de l’organisation de cette cérémonie et raconte notamment le coup de fil lui apprenant qu’il allait partager avec Zinedine Zidane en plein Paris dans une magnifique séquence ou les deux ex-champions s’échangent la flamme olympique.

« Zidane, l’un des moments les plus émouvants de ma carrière »

« Je ne pourrai jamais assez remercier les organisateurs, les Français, de m’avoir donné ce moment. Sans être Français, de me donner ce moment de recevoir la torche des mains de Zidane devant la Tour Eiffel. Ce fut un des moments les plus émouvants de ma carrière. Les Jeux Olympiques, c’est autre chose. C’est le plus grand événement sportif dans le monde. Donc en faire partie est une reconnaissance qui signifie beaucoup pour moi. Et à Paris, avec l’histoire que j’ai avec cette ville qui est difficile à expliquer car je ne sais vraiment pas comment j’ai pu arriver à ce nombre (14). C’est difficile à imaginer mais c’est arrivé. Sentir l’amour et le soutien des gens dans l’endroit le plus important de ma carrière me rend très fier et très heureux », confie Nadal.

« Super secret »

« J’ai reçu un appel du président du comité olympique pour me dire qu’il voulait que je fasse partie de la cérémonie. J’ai dit, oui, cela serait un honneur, mais je ne savais pas ce que j’allais faire cinq minutes avant. C’était super secret. Je ne savais pas ce qui allait arriver. Il voulait garder totalement le secret. J’ai attendu à un endroit 30 minutes avant. Puis on a marché pour y aller et ils ont commencé à m’expliquer. Quand on voit les images, je montais sur la scène pour prendre la torche. Et à ce moment, je devais attendre deux minutes en bas. Quand j’ai réalisé le moment, je me suis mis à pleurer un peu. Quand je me suis mis à pleurer, je me suis dit, ferme-la ! Arrête, ce n’est pas le moment de pleurer, c’est le moment de profiter », poursuit Rafael Nadal, qui donc adoré ce moment privilégié passé avec Zinedine Zidane au coeur de l’évènement à Paris.